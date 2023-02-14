Эрдоган назвал число спасенных из-под завалов людей после землетрясений Эрдоган: из-под завалов спасены более 8 тысяч человек

Более 8 тысяч человек удалось спасти из-под завалов в Турции после разрушительных землетрясений, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита, запись выступления обнародовала канцелярия турецкого лидера. Эрдоган добавил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

К сожалению, по мере разбора завалов из обломков тысяч обрушившихся домов число погибших растет. Всего спасены более 8 тыс. человек. Пострадали более 81 тыс. человек, значительная часть из которых уже выписана из больниц, — сказал президент.

Землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Число погибших в Турции достигло отметки в 29 605 человек, более 147 тысяч ранены. В числе жертв среди сирийского народа оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама.

Помощь в устранении последствий и спасении пострадавших предложили разные страны, среди которых Россия, США, Украина, Казахстан, Азербайджан, Швеция, Италия, Израиль, Грузия и другие.