Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления под Запорожьем Рогов: провал контрнаступления ВСУ в Запорожской области плохо закончится для Зеленского

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вероятный провал возможного контрнаступления ВСУ в Запорожской области может плохо закончиться для президента Украины Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в случае поражения украинских военных страны Запада обвинят во всем именно Зеленского.

Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью, — заявил Рогов.

Ранее Рогов рассказал о проникновении украинского террориста на территорию Запорожской области. По словам Рогова, при себе у диверсанта был список людей, которых он намеревался убить. Чиновник уточнил, что украинец приехал в регион под видом мирного человека для проживания, при этом с самим регионом его мало что связывало. Злоумышленника задержали, он работал на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, которое передало ему данные о местонахождении тайника с компонентами взрывных устройств.

10 мая генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что условий для начала контрнаступления ВСУ пока нет. По его словам, земля еще не успела в достаточной степени просохнуть для прохода военной техники.