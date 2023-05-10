В Германии оценили условия для контрнаступления ВСУ Генинспектор бундесвера Бройер заявил, что условий для контрнаступления ВСУ пока нет

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Условий для начала контрнаступления украинской армии пока нет, заявил агентству DPA генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. По его словам, земля еще не успела в достаточной мере просохнуть для прохода военной техники.

Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях все еще есть большие озера. В последние недели еще не было условий для полномасштабного наступления, — сказал Бройер.

При этом он отметил, что планирование наступления идет полным ходом. По его словам, это стало ясно из переговоров с украинской стороной.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин высказался против контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинская армия не готова и может потерять до 100 тысяч лучших солдат, а также всю военную технику, полученную от Запада. Он подчеркнул, что если Киев не откажется от своих планов, то наступление грозит превратиться в «ритуальное жертвоприношение украинцев».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что в случае провала нынешнего контрнаступления Киев подготовит следующее. По его словам, анонсированное наступление украинской армии не следует считать последним.