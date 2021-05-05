Зеленский обсудил с госсекретарём США «Северный поток — 2» и Крым

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По его словам, они обсудили «Северный поток — 2», Донбасс, Крым. Украинский лидер поблагодарил американские власти за санкции против России.
Мы обсудили не только вопросы оккупации наших территорий и незаконной аннексии Крыма со стороны РФ. Мы обсудили вопросы «Северного потока — 2». Это для нас также очень чувствительный вопрос, — отметил глава Украины в ходе брифинга с американской делегацией, который транслировался на странице его офиса в Facebook.
Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики.
Ранее госсекретарь США встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».