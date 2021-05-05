Зеленский обсудил с госсекретарём США «Северный поток — 2» и Крым

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о планируемой в июне встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, новой информации о ходе подготовки переговоров пока нет, список возможных площадок для данного саммита пока не составлен. Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем, —...