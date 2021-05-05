https://static.news.ru/photo/9369f614-ae43-11eb-acb3-96000091f725_660.jpg Петр Порошенко и Энтони Блинкен Фото: Петро Порошенко/twitter.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По его словам, она была конструктивной. Политики отметили важность концентрации усилий на проведении реформ. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча была очень конструктивная и символическая, потому что когда Украину посещает среди первых стран один из самых высоких чиновников США — это символ важности Украины для США, — отметил Порошенко.

Госсекретарь США посоветовал провести реформу корпоративного управления и реформу в сфере антикоррупционной инфраструктуры, а также верховенства права.

Я передал госсекретарю Non Paper, где изложил чёткую позицию о развитии нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения плана действий по членству в НАТО, и поддержки Украины в позициях на переговорах по вступлению в НАТО и ЕС, — подчеркнул экс-президент Украины.

По его словам, в документе предусмотрены просьбы о помощи в противодействии COVID-19. Кроме того, Украина попросила США принять участие в «Крымской платформе».

Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил об укреплении взаимодействия с Соединёнными Штатами в Центральной Европе и Чёрном море. Заявление было сделано во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады академик Виталий Журавский заявил, что приезд госсекретаря США грозит властям Украины проблемами.