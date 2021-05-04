Блинкен проверит домашнее задание Зеленского

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики. Для обеих сторон переговоры являются скорее символической демонстрацией поддержки Вашингтона в свете недавней эскалации напряжения в Донбассе. Однако перед началом визита в Госдепе подчеркнули, что Блинкен обсудит с Владимиром Зеленским и борьбу с коррупцией, так как в США «глубоко обеспокоены» увольнением главы «Нафтогаза».

Энтони Блинкен прибывает в Киев из Лондона, где он участвовал во встрече министров иностранных дел G7 накануне. Во время рабочего визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, высокопоставленными чиновниками и представителями гражданского общества. Ожидается, что центральное место на переговорах займёт тема Донбасса.

Госсекретарь подтвердит нашу непоколебимую поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии, — заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Визит Блинкена, впрочем, выглядит несколько запоздалым. Напряжение на российско-украинской границе, которое грозило перерасти в военное противостояние, спало само собой, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении учений в приграничных областях. Но в Пентагоне уверены, что опасность войны сохраняется, поэтому необходимо продемонстрировать более решительную поддержку Киеву.

Однако даже в самом Киеве не верят, что Блинкен привезёт нечто большее, чем уже прописанная в оборонном бюджете США военная помощь Украине на сумму $300 млн. Тем более что в Вашингтоне уже исключили вариант ускоренного принятия Украины в НАТО.

Скорее всего, госсекретарь будет обсуждать оживление переговоров по Донбассу. Ранее Владимир Зеленский призвал расширить «минский формат», очевидно, имея в виду включение туда США. Но и здесь маловероятно, что Киев добьётся желаемого: расширение формата именно в таком виде усилит переговорные позиции Украины, на что Россия вряд ли согласится или в рамках торга потребует включить в переговоры представителей непризнанных республик. Против этого уже выступает Киев.

Наиболее жизнеспособным сценарием выглядит возобновление двусторонних консультаций по Донбассу между спецпредставителями США и России. Со стороны Вашингтона в них снова может участвовать Курт Волкер — администрация президента Джо Байдена любит возвращаться к хорошо знакомым и опытным персонам.

Коснётся Энтони Блинкен и вопросов внутренней украинской политики. Побуждение Киева к структурным реформам и борьбе с коррупцией в своё время были визитной карточкой Джо Байдена в должности вице-президента США. Хотя сам Блинкен не обладает таким портфолио, он наверняка припомнит украинским партнёрам их «домашнее задание». Особенно актуально эта тема звучит на фоне недавнего увольнения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, по поводу которого Госдеп высказал «крайнюю озабоченность».

Это последний пример игнорирования лучших практик, — прокомментировал отставку Коболева официальный представитель Госдепа Нед Прайс. — Это ставит под угрозу экономический рост Украины.

Тема борьбы с коронавирусом неудобна для обеих сторон. Украина продолжает страдать от нехватки вакцин и нежелания развитых стран, на словах являющихся её союзниками, делиться своими запасами спасительных препаратов.

При населении около 40 млн человек Украина на данный момент распределила всего 700 тысяч доз прививок от коронавируса. Большинство из них — 12 млн флаконов препарата AstraZeneca, поступивших в страну в марте. Ещё 16 млн доз должны прибыть из Китая. Где брать недостающие прививки — всё ещё большой вопрос для Киева. Недавно украинские власти заключили контракт на 20 млн доз вакцины Pfizer, но учитывая длинную очередь за этой вакциной, сроки поставок неясны.

США дали понять, что не будут отсылать закупленные ими вакцины за рубеж, пока не завершат кампанию по вакцинации у себя дома. На днях Вашингтон нарушил эти планы, отправив партию прививок в Индию. Но гуманитарная ситуация в этой стране не сравнима с украинской: смертность от COVID-19 в Индии бьёт рекорды, в больницах закончились свободные места, а госпитализированным не хватает кислорода.

В целом визит Блинкена — своеобразная подготовка к саммиту Владимира Путина и Джо Байдена, намеченному на начало лета. Очевидно, именно на нём будут приниматься ключевые решения по поводу Донбасса, если они, конечно, вообще возможны в текущих обстоятельствах.