Властям Украины предрекли проблемы из-за визита в Киев Блинкена

https://static.news.ru/photo/6c952d6e-ae17-11eb-b3eb-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Felix Zahn/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский заявил, что приезд госсекретаря США Энтони Блинкена грозит властям Украины проблемами. В Киев приехал ревизор от американского лидера Джо Байдена, отметил он в эфире телеканала «Наш».

Журавский считает , что Белый дом хочет составить собственное мнение о руководстве Украины.

Мое такое предсказание — это люди с опытным политическим, дипломатическим глазом, они примут решение, что команда никудышная, неквалифицированная. Эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять, — подчеркнул академик.

Он добавил, что в Киев прибыл представитель страны, которая «имеет полный контроль над Украиной».

Сегодня мы имеем все признаки колониального государства, поэтому субъектности мы не имеем, — считает Журавский.

В противном случае, по его мнению, украинский Владимир Зеленский не ждал бы встречи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Когда проблемы Украины будут решаться за её спиной, это «очень опасно».

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики. Для обеих сторон переговоры являются скорее символической демонстрацией поддержки Вашингтона в свете недавней эскалации напряжения в Донбассе.