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Украина заявила об укреплении взаимодействия с США в Чёрном море

10:21, 06 мая 2021
Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил об укреплении взаимодействия с Соединёнными Штатами в Центральной Европе и Чёрном море. Сейчас он проводит встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Чёрном море — это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евро-атлантического пространства, — написал украинский министр в своём Twitter.

Кулеба сопроводил свой пост фотографией, на которой он с Блинкеном здороваются с помощью локтей. Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал американца своим другом.

Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики.

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник считает, что ситуация в Донбассе ухудшится после приезда Блинкена. Он подчеркнул, что Вашингтон использует Киев как оружие против Москвы. Соединённые Штаты не хотят мира, так как это не соответствует их интересам.

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