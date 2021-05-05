Украина заявила об укреплении взаимодействия с США в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/6d2db8a6-ae3d-11eb-85b6-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил об укреплении взаимодействия с Соединёнными Штатами в Центральной Европе и Чёрном море. Сейчас он проводит встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Чёрном море — это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евро-атлантического пространства, — написал украинский министр в своём Twitter.

Кулеба сопроводил свой пост фотографией, на которой он с Блинкеном здороваются с помощью локтей. Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал американца своим другом.

Glad to welcome @SecBlinken in Kyiv on his first visit to this part of Europe. Strengthening ties between Ukraine and the U.S. as democratic allies in the Central Europe & Black Sea region contributes greatly to security and prosperity of both nations and the Euro-Atlantic area. pic.twitter.com/qzE5ckKYip — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021

Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики.

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник считает, что ситуация в Донбассе ухудшится после приезда Блинкена. Он подчеркнул , что Вашингтон использует Киев как оружие против Москвы. Соединённые Штаты не хотят мира, так как это не соответствует их интересам.