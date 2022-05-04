Захарова: США намеренно сорвали участие России в заседании комитета ООН

Мария Захарова / Фото mid/vk.com

Представитель МИД Мария Захарова в разговоре с NEWS.ru объяснила, каким образом США сорвали её участие в заседании комитета ООН. По словам дипломата, в связи с санкциями Соединённых Штатов на запрет прямых рейсов из России, американское посольство одобрило ей визу 3 мая специально для того, чтобы попасть на мероприятие «вовремя было физически невозможно».

Дело в том, что США запретили прямые рейсы, соответственно виза была выдана таким образом, что попасть вовремя чисто физически было невозможно, так как выступления заканчиваются, как раз пятого числа и лететь надо через третьи страны, то ещё раз повторю, чисто физически бы не успели, моим замам визы вообще до сих пор не выдали, — заявила Захарова.

Соединённые Штаты сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. С его слов, главе российской группы делегатов дипломату Марии Захаровой удалось получить визу лишь 3 мая. Остальным экспертам из России визы не выдали до сих пор, уточнил Полянский. Он отметил, что запросы на получение визы со стороны российских дипломатов были поданы заблаговременно.

Ранее The Hill сообщил, что американские сенаторы побывают в пяти странах для того, чтобы убедить местных властей выступить с осуждением происходящей на Украине российской спецоперации. Речь идёт о Польше, Индии, Германии, Непале и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Издание ссылается на слова сенатора Марка Келли, который сообщил, что четыре сенатора и член палаты представителей США посетят эти государства в течение девяти дней. Главной целью американских политиков станет попытка убедить местные власти поддержать Украину.