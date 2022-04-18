Сенаторы США отправятся в пять стран, чтобы убедить их изолировать Россию

Американские сенаторы побывают в пяти странах для того, чтобы убедить их власти выступить с осуждением происходящей на Украине российской специальной военной операции, сообщает The Hill. Речь идёт о Польше, Индии, Германии, Непале и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Издание ссылается на слова сенатора Марка Келли, который сообщил , что четыре сенатора и член палаты представителей США посетят эти государства в течение девяти дней. Главной целью американских политиков станет попытка убедить местные власти поддержать Украину.

Эта сильная делегация Конгресса будет иметь возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как они могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО, — отмечается в совместном заявлении конгрессменов.

По мнению американских политиков, страны, в которые направятся сенаторы, на данный момент не в достаточной степени поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».

Ранее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что среди стран, не принявших санкций против России, будет «проводиться работа». Он отметил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в том, чтобы как можно больше государств поддержали антироссийские рестрикции.