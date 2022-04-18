В Японии рассказали о плане работы с неподдержавшими санкций странами

Среди стран, не принявших санкций против России, будет «проводиться работа», заявил на заседании парламентского комитета министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. Он отметил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в том, чтобы как можно больше стран мира поддержали антироссийские рестрикции. Чиновник также отметил, что в повестке встречи много вопросов, в том числе и ситуация на Украине, пишут РИА Новости.

Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введёт только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против. Я считаю важным использовать (встречу G20), чтобы проводить работу среди таких стран, — сказал министр.

Сюнъити Судзуки Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Так он отреагировал на требование депутатов пояснить причину свое отсутствия на заседаниях парламента из-за визита в США для участия в G20.

Песков ранее сообщил, комментируя намерение главы Белого дома Джо Байдена исключить Россию из G20, что США продолжают напористую линию по изоляции РФ. Представитель Кремля подчеркнул, что такая политика несостоятельна по своей сути. По его словам, мир гораздо более многообразен, чем США и страны Европы, никакой изоляции или полного вакуума России быть не может. По его словам, технологически это невозможно сделать в современном мире.