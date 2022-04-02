«Никакого вакуума быть не может»: Песков — о попытках изолировать Россию

Никакой изоляции или полного вакуума России быть не может, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, технологически это невозможно сделать в современном мире.

Но в любом случае мы не сможем жить в вакууме с этого направления, никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа, — заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Песков сообщил, комментируя намерение главы Белого дома Джо Байдена иcключить Россию из G20, что США продолжают напористую линию по изоляции РФ. Представитель Кремля подчеркнул, что такая политика несостоятельна по своей сути.

По его словам, мир всё-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы.

Ранее Песков заявил, что формат G20 является важным для России. При этом подчеркнул, что в нынешних условиях исключение из «Большой двадцатки» не станет для страны смертельным.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Cалливан ранее сообщил, что Белый дом изучает с союзниками варианты исключения России из G20 на фоне ситуации на Украине. По его словам, Моcква теперь не может как раньше вести бизнес в международных институтах и в международном cообществе.