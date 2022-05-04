США сорвали участие российской делегации в заседании комитета ООН

Фото un_photo/flickr.com

Соединённые Штаты сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передаёт РИА Новости. С его слов, главе российской группы делегатов дипломату Марии Захаровой удалось получить визу лишь 3 мая. Остальным экспертам из России визы не выдали до сих пор, уточнил Полянский.

Глава нашей делегации директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет, — заявил он.

Полянский отметил, что запросы на получение визы со стороны российских дипломатов были поданы заблаговременно.

Ранее The Hill сообщил, что американские сенаторы побывают в пяти странах для того, чтобы убедить местных властей выступить с осуждением происходящей на Украине российской спецоперации. Речь идёт о Польше, Индии, Германии, Непале и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Издание ссылается на слова сенатора Марка Келли, который сообщил, что четыре сенатора и член палаты представителей США посетят эти государства в течение девяти дней. Главной целью американских политиков станет попытка убедить местные власти поддержать Украину.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что глава Минфина США Джанет Йеллен проигнорирует мероприятия G20, на которых будут представители России. Речь идёт о проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, отметила она на брифинге.