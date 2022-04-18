Глава Минфина США не станет участвовать во встречах G20 с участием России

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в США не станут заниматься спекуляциями после получения от России ноты из-за поставок оружия Украине. Документ о якобы «непредсказуемых последствиях» для Вашингтона является «пустыми угрозами», отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах [президента РФ Владимира] Путина, — подчеркнула представитель Белого дома. Так Псаки прокомментировала сообщения о том, что Москва через дипломатов якобы предупредила...