Глава Минфина США не станет участвовать во встречах G20 с участием России
Глава Минфина США Йеллен откажется от участия во встречах G20 с участием России
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:54, 19 апреля 2022
Джанет ЙелленФото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что глава минфина США Джанет Йеллен проигнорирует мероприятия G20, на которых будут представители России. Речь идёт о проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.
Наш представитель там, глава минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия, — пояснила представитель Белого дома.
Ожидается, что представители России примут участие в удалённом формате во встрече G20, которая намечена на 20 апреля.
Ранее стало известно, что участие России в министерской встрече G20 в Индонезии может пройти в режиме онлайн, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета. По его словам, страна — председатель G20 Индонезия разослала приглашения для участия всем странам.