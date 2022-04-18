В Японии не исключили участия России во встрече G20 онлайн

Участие России в министерской встрече G20 в Индонезии может пройти в режиме онлайн, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета. По его словам, страна — председатель G20 Индонезия разослала приглашения для участия всем странам, пишет РИА Новости.

Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн. Я слышал такую информацию. Однако всеми деталями занимается Индонезия, — сказал Судзуки.

При этом он оговорился, отметив, что Япония не имеет возможности каким-то образом комментировать вопросы участия других стран.

США ранее ответили отказом на участие в мероприятии в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. По словам министра финансов страны Джанет Йеллен, Соединённые Штаты не будут участвовать в ряде встреч, на которые приглашена Россия.

Американские чиновники также предпринимали попытки убедить Индонезию, страну, на территории которой будет проходить саммит, не допустить участия Путина во встрече. Некоторые страны в составе G20 также могут отправить на саммит в ноябре делегации «более низкого уровня», это решение будет зависеть от присутствия там президента России Владимира Путина. Отмечается, что впервые встреча может закончиться без официального коммюнике.