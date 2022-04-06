США ответили отказом на участие во встречах G20 с россиянами

США ответили отказом на участие в мероприятии в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, заявила глава Министра финансов страны Джанет Йеллен. По словам министра, Соединённые Штаты не будут участвовать в ряде встреч, на которые приглашена Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет, — заявила она.

Ранее сообщалось, что американские чиновники принимали попытки убедить Индонезию, страну, на территории которой будет проходить саммит, не допустить участия Путина во встрече. Некоторые страны в составе G20 также могут отправить на саммит в ноябре делегации «более низкого уровня», это решение будет зависеть от присутствия там президента России Владимира Путина. Отмечается, что впервые встреча может закончиться без официального коммюнике.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что исключить Россию из «Большой двадцатки» невозможно. Медведев напомнил, что когда в 2008 году создавалась «двадцатка», все были рады, что за один стол сели представители таких разных стран — Индия, Китай, США, Россия.