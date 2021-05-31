Захарова отреагировала на скандал со слежкой США за Меркель

https://static.news.ru/photo/a636654c-c2a8-11eb-b93d-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid/vk.com

Слежка США и Дании за европейскими лидерами — это только верхушка айсберга. На самом деле ситуация гораздо страшнее. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Газета Suddeutsche Zeitung, а также ряд СМИ сообщили, что Агентство национальной безопасности США с помощью спецслужб Дании следило за европейскими политиками в 2012–2014-х годах. Шпионили за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (сейчас президент ФРГ) Франк-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

По словам Захаровой, обнародованные данные — лишь вершина айсберга.

Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран-членов НАТО, нежели то, о чём сейчас все прочитали, о чём стараются не говорить в НАТО, генсек НАТО, руководство Евросоюза. Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ, — подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Франция ожидает пояснений от Дании и США после информации в СМИ о слежке датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Вашингтона. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.