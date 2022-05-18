Захарова назвала тему ядерного оружия возможностью для провокаций Запада

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что тема ядерного оружия рассматривается Западом как возможность для провокаций в сфере политики и безопасности. Об этом дипломат заявила в интервью агентству «БелТА».

Тема ядерного оружия для Запада является очередной возможностью для провокаций — информационных, политических, в сфере безопасности, — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что страны, которые на сегодня идентифицируют себя как Западное сообщество, переживают определённый кризис «солидарности на высоко цивилизованных основах». И единства между ними по ключевым вопросам, которое являлось раньше их преимуществом, больше нет.

Если жить в парадигме, что весь мир — это и есть 30–40 стран НАТО, Евросоюза и тех, кого к ним примкнули... Удивительно, но сейчас надо говорить именно так — не примкнули изначально самостоятельно, а когда это происходит путем просто какого-то силового давления — насильственное вовлечение в орбиту, — подчеркнула дипломат.

Мария Захарова отметила, что Запад долгие годы втягивает и навязывает будущим членам альянсов свои мнения и требования, однако «только эти страны» не представляют собой весь мир. Дипломат обратила внимание, что уже намного больше государств имеют достаточно исторического опыта, включая новейшую историю, чтобы понять, что происходит.

И занять взвешенную позицию, отвечающую и собственным интересам, и работающую на общемировые интересы, — добавила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова заявляла, что Москва не оставит без внимания хамские и незаконные действия Запада. Она отметила, что у Москвы всегда найдётся чем ответить.