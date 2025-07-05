Муфтий Кабардино-Балкарии впервые высказался о нападении на полицейского Муфтий Дзасежев назвал нападение на полицейского в Нальчике провокацией

Нападение на сотрудника ДПС в Нальчике является провокацией против мусульман, заявил муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев. По его словам, которые приводит пресс-служба Духовного управления мусульман, действия нападавшего подрывают основы мирного сосуществования в республике.

Сотрудники полиции стоят на страже закона и безопасности всех граждан, без различия вероисповедания или национальности. Данное вероломное нападение на стражей порядка — это удар по основам нашего мирного сосуществования и злонамеренная провокация в отношении нашей религии и мусульман Кабардино-Балкарии, — отметил Дзасежев.

Муфтий напомнил, что ислам — это религия мира, милосердия и справедливости, которая строго запрещает любое посягательство на жизнь, здоровье и достоинство человека. Он также подчеркнул, что насилие, особенно против тех, кто охраняет общественный порядок, является тяжким грехом и преступлением как перед Аллахом, так и перед людьми.

Дзасежев также призвал родителей уделять особое внимание воспитанию детей в духе уважения к закону, терпимости и неприятия любых форм насилия и экстремизма. По его словам, религиозное образование должно строиться на подлинных ценностях ислама — стремлении к миру, созиданию и уважении к человеческой жизни.

Стрельба в Нальчике началась с обычной проверки документов нарядом дорожно-патрульной службы. По обнародованной информации, из машины, которую остановил сотрудник ДПС, внезапно выскочил мужчина с ножом и сразу атаковал полицейского. По предварительной информации, нападавшие были сторонниками террористической организации.

Ранее сообщалось, что состояние сотрудника Госавтоинспекции в Нальчике остается крайне тяжелым. Пострадавшему проводят противошоковую терапию. Врач уточнил, что ран было около 12.