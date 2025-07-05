Раскрыты подробности состояния раненого сотрудника ДПС из Нальчика

Состояние сотрудника Госавтоинспекции в Нальчике остается крайне тяжелым, пишут «Известия» со ссылкой на хирурга Республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии Ислама Сижажева. По его словам, пострадавшему проводят противошоковую терапию. Врач уточнил, что ран было около 12.

Производятся все противошоковые меры. В данным момент [он] получает все необходимое лечение в условиях реанимации. Состояние остается крайне тяжелым, — отметил Сижажев.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что нападавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие. По его словам, один из злоумышленников ликвидирован. Еще один нападавший задержан.

Стрельба в Нальчике началась с обычной проверки документов нарядом дорожно-патрульной службы. По обнародованной информации, из машины, которую остановил сотрудник ДПС, внезапно выскочил мужчина с ножом и сразу атаковал полицейского. По предварительной информации, нападавшие были сторонниками террористической организации.