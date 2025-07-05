Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 12:07

Раскрыты подробности состояния раненого сотрудника ДПС из Нальчика

Раненному при нападении сотруднику ДПС Нальчика проводят противошоковую терапию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние сотрудника Госавтоинспекции в Нальчике остается крайне тяжелым, пишут «Известия» со ссылкой на хирурга Республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии Ислама Сижажева. По его словам, пострадавшему проводят противошоковую терапию. Врач уточнил, что ран было около 12.

Производятся все противошоковые меры. В данным момент [он] получает все необходимое лечение в условиях реанимации. Состояние остается крайне тяжелым, — отметил Сижажев.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что нападавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие. По его словам, один из злоумышленников ликвидирован. Еще один нападавший задержан.

Стрельба в Нальчике началась с обычной проверки документов нарядом дорожно-патрульной службы. По обнародованной информации, из машины, которую остановил сотрудник ДПС, внезапно выскочил мужчина с ножом и сразу атаковал полицейского. По предварительной информации, нападавшие были сторонниками террористической организации.

Кабардино-Балкария
нападения
пострадавшие
раненые
Нальчик
ДПС
Госавтоинспекция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram внезапно перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.