Захарова: нападение на посла отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма

Нападение на российского посла в Польше отражает «курс Запада на реинкарнацию фашизма», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. На российского посла в Варшаве Сергея Андреева в ходе памятного мероприятия на мемориале советским воинам 9 мая совершено нападение.

В Варшаве в ходе возложения венка на кладбище советских воинов совершено нападение на Посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов. Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое <...> На Западе задан курс на реинкарнацию фашизма, — написала она.

Во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат в Варшаве российского дипломата Сергея Андреева облили красной краской. Отмечается, что почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали.

Отмечается, на мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес. Посол был вынужден покинуть мемориал в сопровождении стражей порядка.