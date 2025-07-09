Захарова рассказала, на что идет поставляемое Киеву западное оружие Захарова: поставляемое Украине западное оружие идет на убийство детей

Поставщики оружия Киеву должны осознавать, что их вооружение используется для убийства детей, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на новость об ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске.

Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет — на убийство детей, — подчеркнула Захарова.

Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка. Врио губернатора Курской область Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.