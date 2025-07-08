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08 июля 2025 в 16:18

Депутат назвал главное условие примирения русских и украинцев

Депутат Иванов: примирение России и Украины возможно только после падения Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примирение России и Украины станет возможным лишь после падения Киева, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подчеркнул, что историческое единство двух народов не отменяет необходимости борьбы с теми, кто поддерживает нынешнюю власть на Украине.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, говоря о духовном родстве русских и украинцев, акцентировала внимание на древнем единстве, языческих истоках и христианской традиции. Подобные рассуждения требуют четкого разграничения. Мы действительно братские народы, но сегодня нельзя ставить знак равенства между украинцами, поддерживающими Россию и спецоперацию, и теми, кто осознанно встал на сторону нацистского режима, воюющего под флагами НАТО. Примирение двух народов возможно только после полного разгрома нацизма на Украине. А пока там правят бандеровцы, говорить о восстановлении семьи — значит, предавать память погибших героев, — пояснил Иванов.

Он отметил, что историческая правда находится на стороне России. Депутат подчеркнул, что, несмотря на общие корни — Киевскую Русь, христианскую традицию и культуру, современная Украина превратилась в инструмент Запада для уничтожения всего русского. По его словам, те, кто выступает против РФ, запрещая православие, не могут считаться частью русского мира.

Историческая правда на стороне РФ. Киевская Русь, общая вера, культура и язык — это фундамент, который никто не отменял. Но если говорить о современности, то нельзя закрывать глаза на то, что сегодняшняя Украина — это проект Запада, направленный на уничтожение всего русского. Те, кто убивает наших солдат, сжигает книги на русском языке, запрещает РПЦ и прославляет бандеровцев, — не наши братья. Они — орудие в руках тех, кто хочет стереть славянский мир с карты истории. Когда нам говорят о семье, надо понимать, что в нормальной семье не стреляют в спину, — резюмировал Иванов.

Ранее Поклонская заявила, что Россия и Украина всегда будут скреплены общими историческими и культурными корнями, несмотря на вражду в настоящий момент. Она выразила надежду, что, несмотря на конфликт, Москва и Киев смогут прийти к заключению мира.

Наталья Поклонская
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