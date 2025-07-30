Психолог ответила, как пережить уход взрослых детей из родительского дома

Родителям важно сосредоточиться на себе после переезда из дома взрослых детей, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, это поможет справиться с синдромом опустевшего гнезда — состоянием, при котором меняется привычная роль родителя, вызывая чувство потери и необходимость переосмысления жизни.

Когда дети покидают родительский дом, это часто оказывается болезненнее, чем ожидалось. В психологии это состояние называют синдромом опустевшего гнезда. И дело здесь не только в тишине или свободном времени — уходит привычная роль. Много лет вы были мамой или папой, каждый день, без пауз, а теперь как будто нужно срочно переопределить себя. В этот момент нужно вернуться к себе. Это хорошее время, чтобы вспомнить свои желания, свои интересы, свою жизнь. Уход детей — не потеря смысла, а возможность переосмыслить себя и включиться в жизнь заново, уже на других основаниях, — пояснила Михеичева.

Психолог отметила, что в этот период важно разрешить себе грустить — это естественная реакция на изменения. Одновременно, по ее словам, нужно осознать, что отношения с детьми не прекращаются, а переходят на новый уровень, где повседневная опека сменяется взрослым диалогом.

При переезде взрослых детей из дома важно дать себе право на грусть. Это не слабость, а след живой привязанности. Второе — понять, что отношения с детьми не заканчиваются, они просто становятся другими. Это переход от повседневной заботы и контроля к взрослому диалогу. Уважение границ — это способность не вмешиваться без запроса, не навязывать свое мнение, если не просят, не обижаться, если вам не позвонили в тот же день. Это умение быть рядом, оставаться эмоционально доступным, не заполняя собой все пространство, — резюмировала Михеичева.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь заявила, что родителям важно научиться отказывать ребенку, так как чрезмерное потакание формирует эгоизм. По ее словам, взрослые часто боятся испортить отношения с детьми или опираются на свой опыт частых отказов, поэтому не говорят нет.