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29 июля 2025 в 17:18

Стилист рассказала о самых трендовых принтах этого лета

Стилист Скороходова назвала клетку самым популярным принтом этого лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самым популярным принтом этого лета стала клетка, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Она отметила, что в тренде также природные узоры и восточные мотивы.

Клетка была долгое время вне моды, потому что ее затмили «леопард», «зебра», но сейчас она вернулась. Начиная от самых маленьких клеточек и заканчивая большими кусками, все модно. Но стоит учитывать, что крупная клетка визуально добавляет объема, а мелкая клетка его съедает, — предупредила Скороходова.

В качестве модных цветов она назвала сиреневый, лаймовый, насыщенный оранжевый, желтый и небесно-голубой. Эксперт также посоветовала обратить внимание на изделия в молочных и пыльных оттенках.

Стилист Марина Герман ранее порекомендовала в период нестабильной погоды брать с собой объемную сумку или шопер, в которую поместится тренч на случай дождя. По ее словам, в непогоду вместо майки или футболки лучше носить лонгсливы из натуральных тканей.

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