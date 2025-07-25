Стилист рассказала, как выглядеть модно при внезапной непогоде Стилист Герман посоветовала носить с собой тренч на случай дождя

В период нестабильных погодных условий лучше брать с собой объемную сумку или шоппер, в которую поместится тренч на случай дождя, заявила «Радио 1» стилист Марина Герман. Она также посоветовала найти место для лоферов — их можно переодеть вместо открытой обуви.

В непогоду вместо майки или футболки лучше носить лонгсливы из натуральных тканей, посоветовала Герман. В качестве второго слоя как раз подойдет легкий хлопковый тренч. Его можно сочетать с джинсами и балетками, сандалиями или кедами.

Эксперт также добавила, что, если одежду выбрать правильно, ее можно будет надеть в любой сезон. Брючный костюм, по ее словам, станет такой универсальной базой.

Стилист Екатерина Краснова ранее заявила, что идеальной обувью для дождливой погоды являются резиновые сабо. По ее словам, эта обувь сочетает в себе легкость и водостойкость, а также подойдет как к джинсам, так и к платью.