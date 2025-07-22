Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 10:21

Имидж-стилист составила топ обуви, которая подходит для дождливой погоды

Стилист Краснова: в дождливую погоду идеально подойдут резиновые сабо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальной обувью для дождливой погоды являются резиновые сабо, заявила NEWS.ru имидж-стилист Екатерина Краснова. По ее словам, эта обувь сочетает в себе легкость и водостойкость, а также подойдет как к джинсам, так и к платью.

Когда на улице жарко, влажно и капризная погода сменяется ливнями, хочется, чтобы обувь была одновременно легкой, не боялась воды и оставалась стильной. Сабо из EVA-пены <…> подойдут к джинсам или платью, — сказала Краснова.

Она добавила, что можно остановить свой выбор на женственной классике на плоской подошве — T-образных сандалиях, которые хорошо сочетаются с юбками и платьями. Краснова также рекомендовала обратить внимание на балетки, подходящие к хлопковым платьям, широким брюкам или сарафанам.

«Желейные» босоножки — переосмысленные «мыльницы» из 90-х. Лучше всего смотрятся с денимом и простыми топами. Слайдеры с декором напоминают шлепки 90-х, но уже акцентный элемент. Хорошо смотрятся с мини-юбкой и шортами. Вьетнамки носим, если понимаем, что промокнем по-любому и не хочется париться. Носим с короткими шортами и оверсайз-футболкой, панамой или кепкой, — уточнила Краснова.

По мнению стилиста, из нерезиновой обуви можно отметить спортивные текстильные сандалии на липучках. Они быстро сохнут и подходят к велосипедкам с пиджаком. Краснова порекомендовала отказаться от обуви из кожи, замши и непропитанного текстиля. Она отметила, что влагостойкая обувь с вентиляцией и тонкими носками — это лучший выбор.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что рыбакор-стиль стал ответом на однообразие городской моды. По его словам, популярность среди россиян обусловлена желанием к экспериментам и самовыражению. Стилист отметил, что людям за последние десять лет надоела спортивная одежда.

стилисты
мода
советы
стиль
одежда
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 22 июля: тысячи погибших, блокировка Купянска
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что завтра, нарушение сна, риск инсульта
Ветеринар рассказал, как правильно гулять с собакой в непогоду
Священник оценил молодежный тренд с «распятием» на дорожных знаках
Десятилетний россиянин официально стал международным мастером по шахматам
В ГД захотели разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе
В Москве проходит прощание с автором культовых фильмов Юрием Карой
«Ни разу не дрогнул»: в США восхищаются удивительной стойкости Путина
В Свердловской области родился малыш с необычной внешностью
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
В Госдуме оценили вероятность безработицы в России
Названо точное место для третьего раунда переговоров России и Украины
Названа главная причина, почему Украина продолжает переговоры с Россией
В Госдуме назвали вероятные темы третьего раунда переговоров с Украиной
Россиян предупредили о росте цен на аренду квартир
Плющенко резко отреагировал на слухи о кризисе среднего возраста
Крупная российская компания может ввести четырехдневную рабочую неделю
Во Франции анонсировали новый пакет европейских санкций против России
Жители Курахово раскрыли, кто платил наемникам за обстрелы населения
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.