Имидж-стилист составила топ обуви, которая подходит для дождливой погоды

Идеальной обувью для дождливой погоды являются резиновые сабо, заявила NEWS.ru имидж-стилист Екатерина Краснова. По ее словам, эта обувь сочетает в себе легкость и водостойкость, а также подойдет как к джинсам, так и к платью.

Когда на улице жарко, влажно и капризная погода сменяется ливнями, хочется, чтобы обувь была одновременно легкой, не боялась воды и оставалась стильной. Сабо из EVA-пены <…> подойдут к джинсам или платью, — сказала Краснова.

Она добавила, что можно остановить свой выбор на женственной классике на плоской подошве — T-образных сандалиях, которые хорошо сочетаются с юбками и платьями. Краснова также рекомендовала обратить внимание на балетки, подходящие к хлопковым платьям, широким брюкам или сарафанам.

«Желейные» босоножки — переосмысленные «мыльницы» из 90-х. Лучше всего смотрятся с денимом и простыми топами. Слайдеры с декором напоминают шлепки 90-х, но уже акцентный элемент. Хорошо смотрятся с мини-юбкой и шортами. Вьетнамки носим, если понимаем, что промокнем по-любому и не хочется париться. Носим с короткими шортами и оверсайз-футболкой, панамой или кепкой, — уточнила Краснова.

По мнению стилиста, из нерезиновой обуви можно отметить спортивные текстильные сандалии на липучках. Они быстро сохнут и подходят к велосипедкам с пиджаком. Краснова порекомендовала отказаться от обуви из кожи, замши и непропитанного текстиля. Она отметила, что влагостойкая обувь с вентиляцией и тонкими носками — это лучший выбор.

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