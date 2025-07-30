ФБР обнаружила пропавшую минуту из ролика в тюрьме с Эпштейном Daily Mail: ФБР нашла пропавшие кадры из тюрьмы, в которой сидел Эпштейн

ФБР нашло ранее недоступный фрагмент записи с камер наблюдения в камере американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. Речь идет о пропавшей минуте, отсутствие которой вызывало вопросы у следствия и общественности.

Теперь выяснилось, что у ФБР есть версия видеозаписи, где сохранилась пропавшая минута. Неясно, почему эта часть отсутствовала на ранее опубликованной видеозаписи, и есть ли в ней что-то, что ранее не показывали. Кроме того, остается актуальным вопрос о том, обнародует ли в принципе Министерство юстиции найденную минуту, — передает издание.

Особое внимание в публикации уделяется критике в адрес главы Минюста и генпрокурора Пэм Бонди, которой припоминают ряд просчетов по делу Эпштейна. Финансист, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был найден мертвым в тюремной камере в августе 2019 года.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями своей администрации в связи с нарастающим скандалом вокруг дела миллиардера. Глава государства разочарован отсутствием четкой стратегии у чиновников, рассчитывавших на быстрое затухание интереса к этой теме.