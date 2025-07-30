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30 июля 2025 в 06:45

Военэксперт раскрыл, как Гарри Трумэн испортил отношения СССР и США

Военэксперт Кнутов: Трумэн пытался надавить на Сталина ядерной бомбой

Гарри Трумэн Гарри Трумэн Фото: KEYSTONE Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испытания американской ядерной бомбы в 1945 году оказали большое влияние на дальнейшие отношения между СССР и США, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Штаты протестировали принципиально новый вид оружия перед самым началом Потсдамской конференции, на полях которой американский президент рассказал об испытаниях Иосифу Сталину.

Трумэн сделал ставку на атомную бомбу. Он попытался надавить на Сталина, запугать тем, что в Америке появилось супероружие. Если бы не это, думаю, отношения между СССР и Штатами выстраивались бы несколько иначе и были бы партнерскими, а не враждебными, — считает эксперт.

Кроме того, на конференции в Потсдаме Трумэн и премьер-министр Великобритании Клемент Эттли фактически навязали Советскому Союзу менее выгодные условия послевоенного устройства мира, добавил Кнутов.

Советскому Союзу пришлось отказаться от Греции, хотя коммунисты имели там очень большое влияние. Пришлось отказаться от полного контроля над той частью Германии, которая была освобождена Красной армией. В Италии коммунисты тоже могли прийти к власти, но из-за давления США руководство получили круги, выступавшие против СССР и против коммунистического влияния. Схожая ситуация была и во Франции, — заметил эксперт.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что созданная по итогам Второй мировой войны система международной безопасности после распада СССР превратилась в фикцию. По его словам, сидя за одним столом на Потсдамской конференции, союзники Москвы по антигитлеровской коалиции уже вынашивали планы уничтожения Советского Союза.

США
СССР
ядерное оружие
холодная война
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
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М. Розен
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