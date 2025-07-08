В Госдуме объяснили, как поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО

В Госдуме объяснили, как поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО Депутат Слуцкий: поставки западного оружия Киеву не изменят ситуацию в зоне СВО

Запад должен понять, что продолжение поставок вооружений Украине не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он отреагировал на возобновление военной помощи Киеву со стороны США.

[Президент США Дональд] Трамп обещает продолжить поставлять Украине военную помощь, в первую очередь оборонительные средства. Реверансы ли это «партии войны» или политические заигрывания с «ястребами» — не так важно. Подобные посылы американского лидера могут дать ложные и напрасные надежды киевской хунте, — сказал Слуцкий.

Депутат напомнил, что подвижек по переговорам пока нет, российская сторона ждет от Украины согласования даты проведения третьего раунда. На этом фоне заявления американской администрации такого рода «только поощряют режим Зеленского к затягиванию переговорного процесса» и могут провоцировать террористическую активность Киева, считает он.

Западникам надо четко понимать: поставки оружия не изменят ситуацию на поле боя. Российские войска освобождают один населенный пункт за другим на земле русского Донбасса. Ситуация на фронте для Киева ухудшается с каждым днем. Мы целей СВО обязательно достигнем — на поле боя или за столом переговоров, — заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля. Переговоры проведут министр обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Кит Келлог.