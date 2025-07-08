Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 16:22

В Госдуме объяснили, как поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО

Депутат Слуцкий: поставки западного оружия Киеву не изменят ситуацию в зоне СВО

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Запад должен понять, что продолжение поставок вооружений Украине не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он отреагировал на возобновление военной помощи Киеву со стороны США.

[Президент США Дональд] Трамп обещает продолжить поставлять Украине военную помощь, в первую очередь оборонительные средства. Реверансы ли это «партии войны» или политические заигрывания с «ястребами» — не так важно. Подобные посылы американского лидера могут дать ложные и напрасные надежды киевской хунте, — сказал Слуцкий.

Депутат напомнил, что подвижек по переговорам пока нет, российская сторона ждет от Украины согласования даты проведения третьего раунда. На этом фоне заявления американской администрации такого рода «только поощряют режим Зеленского к затягиванию переговорного процесса» и могут провоцировать террористическую активность Киева, считает он.

Западникам надо четко понимать: поставки оружия не изменят ситуацию на поле боя. Российские войска освобождают один населенный пункт за другим на земле русского Донбасса. Ситуация на фронте для Киева ухудшается с каждым днем. Мы целей СВО обязательно достигнем — на поле боя или за столом переговоров, — заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля. Переговоры проведут министр обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Кит Келлог.

Россия
Леонид Слуцкий
Украина
вооружения
Запад
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил России «маленьким сюрпризом»
Наркотики, отмены концертов, два дома в США, СВО: как живет Диана Арбенина
Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.