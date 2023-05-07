Задержанного в Египте Смольянинова депортировали в Россию Задержанного в Египте спортивного блогера Смольянинова депортировали в Россию

Фото: Global Look Press/© Ahmed Gomaa

Российский спортивный блогер Алексей Смольянинов в субботу, 6 мая, был депортирован из Египта на родину. Ранее он был задержан в Каире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника консульского отдела посольства РФ в египетской столице.

Да, уже депортировали [в Россию], — сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос.

5 мая в посольстве сообщили, что блогер не пришел на посадку на рейс, отправлявшийся 3 мая из Каира в РФ. Дипломатические работники установили обстоятельства его задержания.

Как выяснилось, проживавший в гостинице в центре Каира Смольянинов был задержан по причине «нарушения правил пребывания» в стране. Решение о его депортации было принято по согласованию с египетскими властями.

Алексей Смольянинов является основателем YouTube-канала «Невиданный футбол», на который подписаны более 100 тысяч человек. Также он стал автором ряда документальных фильмов, посвященных этому виду спорта.

Ранее стало известно, что на Бали задержали 26 россиян. Они участвовали в подпольном турнире по покеру, который проходил на одной из местных вилл. Помимо запрета азартных игр, индонезийские законы запрещают туристам организацию всевозможных турниров, о чем говорится в условиях предоставления виз.

Также сообщалось, что российского туриста депортируют из Индонезии за непристойное фото. Он сфотографировался без штанов на вершине самой высокой горы Бали — Агунг, которая является для местного населения священной. За этот проступок ему будет запрещен въезд в страну на полгода.