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08 июля 2025 в 16:08

За полгода из Нижегородской области депортировали 518 мигрантов

Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

С территории Нижегородской области с начала года депортировали 518 мигрантов за несоблюдение закона, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Всех нарушителей перед выдворением оштрафовали.

Только за последние две недели из региона депортировали 58 граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Туркмении. Всех нарушителей перед тем, как отправить на родину, помещают в специальное учреждение.

После завершения всех формальных процедур судебные приставы сопровождают мигрантов до пограничного перехода. На границе иностранцев передают под контроль сотрудников пограничной службы ФСБ России.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что безработные мигранты или отчисленные из вуза иностранные граждане должны покинуть страну. По его словам, также это касается тех, кто не прошел дактилоскопию, не обучается русскому языку и не приносит пользу обществу.

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