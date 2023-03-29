Россиянина депортируют с Бали из-за фото без трусов Россиянина депортируют из Индонезии из-за голого фото на фоне священной горы

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Бали на фоне горы Агунг.

Россиянина депортируют из Индонезии после того, как он сфотографировался со спущенными до щиколоток штанами на вершине самой высокой горы Бали — Агунг, которая является священной, сообщает The Jakarta Post. Владелец туристической визы будет внесен в черный список, который не позволит ему посещать страну в течение полугода.

Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре, — заявил глава Балийского управления по законодательству и правам человека Ангиат Напитупулу.

Telegram-канал SHOT сообщает, что россиянина зовут Юрий Чиликин. Он заявил, что не стал бы так делать, если бы знал о сакральности этой географической точки. Он заявил, что хочет как можно скорее покинуть страну, так как начал получать угрозы от местных жителей.

В 2021 году власти Индонезии объявляли в розыск россиянку, которая снялась в поронграфическом ролике на вершине вулкана Гунунг-Батур. Он считается на Бали священным. Ролик собрал более миллиона просмотров на порнохостинге и был заблокирован. Против россиянки было возбуждено уголовное дело о «публичном непристойном поведении».