Россиянка снялась в порно на священном вулкане в Бали

https://static.news.ru/photo/b1819b88-a6ab-11eb-991b-96000091f725_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Индонезии объявила в розыск российскую модель, которая снялась в порнографическом ролике на вершине вулкана Гунунг-Батур. Он считается на Бали священным. Об этом сообщает новостное издание Jeg Bali.

По данным журналистов, ролик порноактрисы Miha Nika был размещён на крупнейшем порнохостинге, набрал более миллиона просмотров, а потом был заблокирован. Силовики выяснили, что он был снят в 2020 году на пешем маршруте горы Батур, выше храма Пасар Агунг. В настоящее время полицейские пытаются узнать остались ли участвующие в съемках туристы на острове.

Возбуждено уголовное дело о «публичном непристойном поведении», максимальное наказание по этой статье — около трёх лет тюрьмы.

По данным Telegram-канала Life, речь идёт о 22-летней модели Веронике Трошиной, которая снимает свои ролики вместе с неким Михаилом. Пара специализируется на любительском порнографическом видео.

Ранее из ОАЭ депортировали россиянина, которого подозревают в организации эротической фотосессии для израильского порно-портала. Суд снял с мужчины все обвинения и его выслали из страны. Позже россиянин поблагодарил президента России Владимира Путина, а также губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за благополучный исход своего дела. Организатор фотосессии находился в тюрьме с 3 по 22 апреля. Чтобы получить доступ к телефону и питьевой воде, он два дня держал сухую голодовку. Всё это время, по его словам, в тюрьме не выключался свет.