На Бали задержали россиян за организацию подпольного турнира по покеру На Бали задержали 26 россиян и белоруса за организацию подпольного турнира по покеру

Фото: shutterstock

Полиция Бали накрыла подпольный покерный турнир, организованный российскими туристами, и задержала 27 человек, сообщает Telegram-канал Baza. За нарушения местного законодательства им грозят штрафы и депортация.

По сведениям канала, турнир проходил на одной из вилл в районе Чангу. Взнос за участие составлял два млн рупий (около 11 тысяч рублей). В числе игроков были 26 россиян и один гражданин Белоруссии. При этом девушек, которые были на игре, в тот же день отпустили.

По законам Индонезии, азартные игры находятся в стране под запретом. Кроме того, туристы не имеют права организовывать турниры, это запрещено условиями предоставления виз.

Ранее сообщалось, что российского туриста депортируют из Индонезии за непристойное фото. Он сфотографировался без штанов на вершине самой высокой горы Бали — Агунг, которая является для местного населения священной. За этот проступок ему будет запрещен въезд в страну на полгода. В свое оправдание россиянин заявил, что не знал о сакральности данного места, и намерен как можно скорее покинуть страну, так как начал получать угрозы от местных жителей.