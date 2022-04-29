«Вызывает недоумение»: Захарова об идее посла Израиля о переименовании улиц МИД РФ раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании ряда улиц Киева

Мария Захарова / Фото mid/vk.com

Инициатива израильского посла на Украине Михаила Бродского о переименовании ряда улиц Киева в честь украинских «праведников мира», спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны, вызывает недоумение, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ. 27 апреля дипломат выступил с обращением к мэру Киева Виталию Кличко, предложив переименовать несколько общественных мест в рамках операции по «дерусификации». Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что украинские власти, охваченные «русофобской истерией», хотят стереть точки культурного соприкосновения славянских народов.

В то же время вызывает недоумение позиция официального представителя государства Израиль (на Украине. — NEWS.ru), который в своём заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память «людей, спасавших евреев в годы Холокоста — настоящих героев украинского народа», — заявила Захарова.

10 апреля СМИ опубликовали видео демонтажа бюста Александра Пушкина в Ужгороде, стоявшего на одноимённой площади. Такое решение приняли депутаты горсовета вместе с пакетом других мер. Кроме того, депутаты Ужгорода решили переименовать улицы, связанные с деятелями российской культуры, политики и искусства.

Часть улицы Коруновачни в шестом районе Праги, на которой расположено посольство РФ в Чехии, переименовали в улицу Украинских Героев. Рруководители мэрии и муниципалитета района Прага-6 установили там таблички с новым названием.