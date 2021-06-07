Армения накануне выборов: show must go on!

Уже сегодня, 7 июня, в Армении официально началась кампания по досрочным парламентским выборам, она продлится до 18-го числа, после чего будет день тишины. Само голосование состоится 20 июня.

После проверки документов и устранения недостатков Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве участников предстоящей кампании 4 избирательных блока и 22 партии. Таким образом, речь идёт о рекордном числе участников выборов, и голосование обещает быть более чем конкурентным.

Впервые в истории парламентских выборов в стране они будут проходить только по пропорциональным (партийным) спискам, хотя раньше они проводились по смешанной системе (пропорционально-мажоритарной). Если по итогам выборов прошедшие в парламент партии и блоки не смогут сформировать правящую коалицию, то спустя месяц может быть проведён второй тур голосования с участием двух партий или блоков, занявших первые два места по итогам голосования 20 июня. Также, согласно действующему законодательству, в парламенте нового созыва не может быть меньше четырёх партий.

Больше всего шансов пройти в парламент, по мнению экспертов, у партии «Гражданский договор» (лидер — Никол Пашинян), блока «Айастан» (Роберт Кочарян), блока «Честь имею» (Артур Ванецян при поддержке Сержа Саргсяна), партии «Процветающая Армения» (Гагик Царукян).

Роберт Кочарян Robertkocharyan/facebook.com

Также шансы попасть в парламент есть у «Просвещённой Армении» (Эдмон Марукян) и «Армянского национального конгресса» (Левон Тер-Петросян).

Ситуацию в Армении нельзя назвать спокойной. После поражения во второй карабахской войне нынешняя власть столкнулась ещё с одной проблемой, связанной с отсутствием демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Плюс экономические и социальные проблемы внутри страны, решить которые обещал Никол Пашинян.

Отдельные лидеры, в частности экс-президент Кочарян, уже дали ясно понять, что готовы возглавить протестное движение. Их оппоненты из «Гражданского договора» также демонстрируют непримиримость. Всё это только указывает на то, что сохраняется относительно высокая вероятность развития поствыборных процессов по «жёсткому сценарию».

Но Пашинян настроен решительно. Так, он выразил готовность, что его партия «Гражданский договор» наберёт 60% голосов на предстоящих парламентских выборах.

Я рассчитываю, что как минимум 60% граждан на предстоящих выборах проголосует за партию «Гражданский договор», поскольку именно это та планка, которая позволит свести на нет все заговорщические планы против Третьей республики, — подчеркнул и. о. премьер-министра.

Пашинян обратился к гражданам страны с предложением в такой момент, когда на выборы идут все представители бывшей власти, устроить некий личный судебный процесс и «судить» всех, кто ранее правил Арменией.

Вы можете вынести приговор за 27 октября, за 1 марта, за выведение Нагорного Карабаха из переговорного процесса, за сомнительные итоги выборов, и это не касается только Кочаряна, касается и меня тоже. Вы можете судить и меня, — уточнил и. о. главы правительства.

Ранее политические партии, собирающиеся участвовать в парламентских выборах в Армении, обнародовали списки кандидатов, и почти все крупные силы в каком-то смысле умудрились напугать своими предпочтениями. В список правящей партии, пришедшей к власти благодаря обещаниям искоренить коррупцию, вошли два видных олигарха, а две оппозиционные партии выдвигают депутатов от бывшей правящей силы.

Портал Eurasianet отмечает, что наибольшее внимание привлёк список партии «Гражданский договор», возглавляемой и. о. премьер-министра Николом Пашиняном, который, по опросам, лидирует в предвыборной гонке, несмотря на то что его правительство в значительной степени потеряло поддержку после поражения в прошлогодней войне с Азербайджаном. Некоторых заметных фигур в списке не оказалось, в том числе нынешнего вице-премьера Тиграна Авиняна, командира влиятельной группы «ветеранов Еркрапа» Сасуна Микаеляна и мэра Еревана Айка Марутяна.

Вместо этого в список «Гражданского договора» попали двое олигархов — Гурген Арсенян и Хачатур Сукиасян. Арсенян был депутатом с 2000 по 2007 год: до 2003 года как независимый, а затем как глава Объединённой трудовой партии. Он был одним из немногих бизнесменов, которые в то время импортировали топливо в Армению, а также занимались табачным бизнесом. В его официальных декларациях об активах указаны миллионы долларов наличными.

Хачатур Сукиасян khachsukiasyan/acebook.com

Сукиасян был известен как один из «баронов-грабителей» Армении в 1990-х годах: он владел отелями, ресторанами, фабриками и банком, а также другими предприятиями.

Оба были решительными сторонниками Пашиняна и его правительства, но включение их в список поразило многих как несовместимое с принципами «бархатной революции» Пашиняна, которая обещала искоренить коррупцию.

Предварительно, если опираться на данные соцопросов, у сторонников Никола Пашиняна в случае проведения досрочных выборов есть шанс сформировать крупную, возможно, крупнейшую фракцию в новом составе парламента. Вызовом для Пашиняна может стать сценарий, связанный с потерей абсолютного большинства в парламенте. Кроме того, не следует забывать, что парламентская кампания практически всегда становится фактором дополнительной мобилизации для противников властей, так что уличные акции оппозиции в этот период также могут приобрести по крайней мере более радикальный характер, а возможно, и стать более массовыми.

В случае ухода Пашиняна с поста премьер-министра, существует риск срыва карабахских соглашений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Никол Пашинян nikolpashinyan_official/instagram.com

Но наверняка здравые умы в Армении понимают, что попытка реванша обернётся полным фиаско. Реализацию инициатив по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе может, по крайней мере, дополнительно замедлить сама поствыборная атмосфера. Ведь политическая жизнь страны «в предвыборном режиме» не заканчивается в день голосования. По сути, в режиме избирательной кампании страна продолжает жить ещё несколько недель, а возможно и дольше — в случае серьёзной поляризации в обществе или затягивания процесса формирования нового правительства. То есть вполне вероятно, что как минимум до конца лета 2021 года результативные трёхсторонние переговоры в формате Армения — Азербайджан — Россия будут затруднены.