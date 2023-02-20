Востоковед: США пытаются использовать положение Турции для расширения НАТО Востоковед Стародубцев: США используют положение Турции после землетрясения для расширения НАТО

Фото: NECATI SAVAS/EPA/TASS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) во время встречи

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию после землетрясения свидетельствует о том, что Штаты пытаются использовать трудное положение этой страны, чтобы превратить его в «дивиденды», считает востоковед Иван Стародубцев. По его словам, речь идет о вопросе расширения НАТО и принятия в организацию Швеции и Финляндии. Он уточнил, что об этом свидетельствует и то, что генсек Альянса Йенс Столтенберг также недавно посещал Турцию.

Называя вещи своими именами, всех прибывающих в Турцию западников интересует только одно: как конвертировать трудное положение, в котором оказалась Турция и турецкое руководство, в конкретные для себя дивиденды. <...> Похоже, американцы считают, что трагедия в Турции заставит турецкую власть думать или исходить из того, что «американские руки — чистые», — считает Стародубцев.

Ранее Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к осени текущего года. По его словам, Стокгольм и Хельсинки выполнили все необходимые условия для присоединения к Альянсу.

До этого востоковед Иван Стародубцев заявил, что землетрясение многое спутало в политической обстановке в Турции, однако действующая власть может использовать его в свою пользу. По его словам, если выборы перенесут на более поздний период, правительство Эрдогана получит возможность преодолеть последствия стихийного бедствия и доказать свою эффективность. Эксперт уточнил, что это могло бы изменить настроения электората, ведь турецкая оппозиция очень укрепила свои позиции и в стране впервые отсутствует четкий прогноз о том, кто именно победит на выборах.