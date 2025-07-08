Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отчаянно пытается прикрыть крах Альянса выдуманной российской угрозой, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube. Он сравнил Рютте с пациентом хосписа, который «цепляется за жизнь».

И теперь он осознает, что единственный способ удержать этот искусственный каркас под названием «Европейский союз» — это продвигать необходимость НАТО. Но для этого нужна угроза. Сейчас этой угрозой называют Россию. Им придется разорить себя морально и финансово, чтобы дальше продвигать эту идею. Рютте — как пациент хосписа, который не уходит тихо в ночь, а цепляется за жизнь какое-то время, — отметил аналитик.

Риттер заявил, что Рютте представил уничижительную презентацию, в которой фактически заявил, что если НАТО не окажет сопротивление России, то всем европейцам придется изучать русский язык. Он признает полный провал НАТО за последние десятилетия в создании хоть чего-то, что хотя бы отдаленно напоминало бы жизнеспособную оборонную промышленность.

Ранее генсек НАТО заявил, что объемы производимых всего за три месяца боеприпасов в России превосходят этот показатель во всем Североатлантическом альянсе за год в три раза. Рютте подчеркнул, что подобная ситуация является серьезным геополитическим вызовом для объединения.