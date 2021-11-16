Вопреки трениям: Турцию и Иран ждёт сделка в «китайском» стиле

Турция и Иран занимаются подготовкой соглашения о всестороннем сотрудничестве. Об этом стало известно после визита министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Тегеран. Новость о проработке сделки выглядит неожиданно с учётом тех трений, которые возникли между двумя странами в этом году на южно-кавказской арене. В экспертной среде есть точка зрения, что именно конфликтные явления заставили Анкару и Тегеран приступить к работе над договорённостями. Интригу представляет то, какие пункты они включат. Аналогичное соглашение между Ираном и Китаем в этом году вызвало волну тревожных для США слухов.

Предложение подписать соглашение о всестороннем сотрудничестве последовало с иранской стороны. Об инициативе рассказал министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с Чавушоглу. Власти Исламской Республики полагают, что договорённости будут способствовать «торговле и инвестициям, а также развитию экономического сотрудничества».

В Анкаре идею поддерживают, однако обращают внимание на то, что «ради расширения отношений необходимо доработать договоры о развитии сотрудничества и нарастить контакты представителей властей двух стран». Дорожная карта, следует из официальных заявлений, может быть подписана в ходе визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеран до конца года.

Проводя встречу с Чавушоглу, президент Ирана Эбрахим Раиси заметил, что у стран есть поводы для расширения партнёрства.

Борьба с терроризмом и организованной преступностью может стать предметом сотрудничества между Анкарой и Тегераном, и Иран готов наращивать взаимодействие в этой области, — отметил глава иранской исполнительной власти.

В то же время президент Исламской Республики подчеркнул, что «страны региона способны самостоятельно решать свои проблемы — без вмешательства иностранных сил».

Присутствие внешних сил не приносит региону ничего, кроме роста напряжённости и угроз безопасности. Так, 20 лет американского присутствия в Афганистане только порождали убийства, кровопролитие и разрушения, — сказал Раиси.

Его высказывания, конечно, больше всего касались ситуации на Южном Кавказе, где между Ираном и соседним Азербайджаном возникли трения по поводу дорожной инфраструктуры и «израильского присутствия».

Споры о Южном Кавказе

Пограничная напряжённость с Азербайджаном, по ряду предположений, отразила и обеспокоенность Ирана тем, что своё влияние в регионе усиливает Турция. С Анкарой Тегеран традиционно конкурирует на иракской и сирийской аренах, однако кавказская ситуация выглядит для него более чувствительной.

В разговоре с журналистами в конце октября Эрдоган выразил уверенность, что иранская сторона никогда не включит Азербайджан в список военных целей. По его словам, всё дело в том, что «азербайджанское население в Иране сегодня значительно».

Это, конечно, даёт им [иранцам] повод задуматься над ситуацией. Это не так просто. То, что было сделано до сих пор, неуместно, — сказал турецкий лидер, комментируя, очевидно, попытки Тегерана нарастить присутствие у азербайджанской границы.

Высказывания Эрдогана стали первым заявлением Турции на столь высоком уровне по поводу трений между Азербайджаном и Ираном.

Кризисным симптомом стало и то, что на фоне напряжённости турецкая сторона объявила о раскрытии на своей территории заговора по созданию иранской шпионской сети. Сотрудники Национальной разведывательной организации (MIT) задержали на востоке республики около 10 человек, среди которых, согласно этим данным, были двое сотрудников спецслужб Ирана. По версии Анкары, члены ячейки были схвачены при попытке нелегальным путем переправить на историческую родину проживающего в Турции бывшего иранского военного.

Мевлют Чавушоглу и Хосейн Амир Абдоллахиян TurkishForeignMinistry/facebook.com

Потеря суверенитета

Возможное заключение соглашения о всестороннем сотрудничестве с Турцией, вероятно, должно логически продолжить ту линию, которую Иран начал подписанием аналогичной сделки с Китаем. В этом году Тегеран и Пекин достигли стратегических договорённостей сроком на 25 лет. Документ, с одной стороны, обеспечил широкую почву для различных слухов о том, будто иранская сторона в условиях сохраняющихся западных санкций готова разменять свой военный и экономический суверенитет на иностранные инвестиции и разморозку экономики, а с другой — породила опасения, что иранцы теперь могут обойтись без нормализации отношений с Вашингтоном и другими западными столицами.

В частности, газета Wall Street Journal выражала предположение , что сделка с КНР «заставит Европу и США понервничать», потому что Исламская Республика нашла «выход из экономического тупика». А издание Times, в свою очередь, указывало на то, что договорённости обеспечивают «плацдарм на Ближнем Востоке и затрудняют усилия [президента США Джо] Байдена по возвращению Тегерана к ядерной сделке 2015 года».

Масла в огонь подливали и сами иранские власти. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в конце марта открыто заявил, что стратегическое сотрудничество его страны с КНР ускорит крах американского господства.

Импульс для сделки

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что между Ираном и Турцией есть немало фактических противоречий и конфликтных вопросов — от Сирии и Ирака до Южного Кавказа.

Тем не менее Тегеран и Анкара стараются по мере возможности находить точки взаимодействия, а имеющиеся споры не доводить до состояния открытой вражды. Показательным примером является и астанинский формат по Сирии с участием России, Турции и Ирана, который содействует стабилизации ситуации, несмотря на имеющиеся противоречия между, с одной стороны, Россией и Ираном, поддерживающими официальное сирийское правительство, и, с другой стороны, Турцией, поддерживающей вооружённые антиправительственные формирования. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

По словам аналитика, план долгосрочного сотрудничества между Анкарой и Тегераном в случае его подписания должен будет ещё раз продемонстрировать, что столицы готовы и дальше вести прагматичную политику в отношении друг друга, стараясь развивать экономические и другие связи там, где это выгодно, несмотря на то что противоречия между ними всё равно будут.

В то же время собеседник NEWS.ru обратил внимание на то, что за последний год заметно усилились трения между Ираном и Турцией как по ситуации на Южном Кавказе, так и в северном Ираке, в связи с чем совершенно не исключено, что именно эти обстоятельства придали импульс переговорам о заключении соглашения по долгосрочному сотрудничеству.