Вопреки трениям: Турцию и Иран ждёт сделка в «китайском» стиле

Турция и Иран занимаются подготовкой соглашения о всестороннем сотрудничестве. Об этом стало известно после визита министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Тегеран. Новость о проработке сделки выглядит неожиданно с учётом тех трений, которые возникли между двумя странами в этом году на южно-кавказской арене. В экспертной среде есть точка зрения, что именно конфликтные явления заставили Анкару и Тегеран приступить к работе над договорённостями. Интригу представляет то, какие пункты они включат. Аналогичное соглашение между Ираном и Китаем в этом году вызвало волну тревожных для США слухов.
Предложение подписать соглашение о всестороннем сотрудничестве последовало с иранской стороны. Об инициативе рассказал министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с Чавушоглу. Власти Исламской Республики полагают, что договорённости будут способствовать «торговле и инвестициям, а также развитию экономического сотрудничества».
В Анкаре идею поддерживают, однако обращают внимание на то, что «ради расширения отношений необходимо доработать договоры о развитии сотрудничества и нарастить контакты представителей властей двух стран». Дорожная карта,
Проводя встречу с Чавушоглу, президент Ирана Эбрахим Раиси заметил, что у стран есть поводы для расширения партнёрства.
Борьба с терроризмом и организованной преступностью может стать предметом сотрудничества между Анкарой и Тегераном, и Иран готов наращивать взаимодействие в этой области, — отметил глава иранской исполнительной власти.
В то же время президент Исламской Республики подчеркнул, что «страны региона способны самостоятельно решать свои проблемы — без вмешательства иностранных сил».
Присутствие внешних сил не приносит региону ничего, кроме роста напряжённости и угроз безопасности. Так, 20 лет американского присутствия в Афганистане только порождали убийства, кровопролитие и разрушения, — сказал Раиси.
Его высказывания, конечно, больше всего касались ситуации на Южном Кавказе, где между Ираном и соседним Азербайджаном возникли трения по поводу дорожной инфраструктуры и «израильского присутствия».
Споры о Южном Кавказе
Пограничная напряжённость с Азербайджаном, по ряду предположений, отразила и обеспокоенность Ирана тем, что своё влияние в регионе усиливает Турция. С Анкарой Тегеран традиционно конкурирует на иракской и сирийской аренах, однако кавказская ситуация выглядит для него более чувствительной.
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Это, конечно, даёт им [иранцам] повод задуматься над ситуацией. Это не так просто. То, что было сделано до сих пор, неуместно, — сказал турецкий лидер, комментируя, очевидно, попытки Тегерана нарастить присутствие у азербайджанской границы.
Высказывания Эрдогана стали
Кризисным симптомом стало и то, что на фоне напряжённости турецкая сторона
Потеря суверенитета
Возможное заключение соглашения о всестороннем сотрудничестве с Турцией, вероятно, должно логически продолжить ту линию, которую Иран начал подписанием аналогичной сделки с Китаем. В этом году Тегеран и Пекин достигли стратегических договорённостей сроком на 25 лет. Документ, с одной стороны, обеспечил широкую почву для различных слухов о том, будто иранская сторона в условиях сохраняющихся западных санкций готова разменять свой военный и экономический суверенитет на иностранные инвестиции и разморозку экономики, а с другой — породила опасения, что иранцы теперь могут обойтись без нормализации отношений с Вашингтоном и другими западными столицами.
В частности, газета Wall Street Journal выражала
Масла в огонь подливали и сами иранские власти. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в конце марта открыто заявил, что стратегическое сотрудничество его страны с КНР ускорит крах американского господства.
Импульс для сделки
В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что между Ираном и Турцией есть немало фактических противоречий и конфликтных вопросов — от Сирии и Ирака до Южного Кавказа.
Тем не менее Тегеран и Анкара стараются по мере возможности находить точки взаимодействия, а имеющиеся споры не доводить до состояния открытой вражды. Показательным примером является и астанинский формат по Сирии с участием России, Турции и Ирана, который содействует стабилизации ситуации, несмотря на имеющиеся противоречия между, с одной стороны, Россией и Ираном, поддерживающими официальное сирийское правительство, и, с другой стороны, Турцией, поддерживающей вооружённые антиправительственные формирования.
По словам аналитика, план долгосрочного сотрудничества между Анкарой и Тегераном в случае его подписания должен будет ещё раз продемонстрировать, что столицы готовы и дальше вести прагматичную политику в отношении друг друга, стараясь развивать экономические и другие связи там, где это выгодно, несмотря на то что противоречия между ними всё равно будут.
В то же время собеседник NEWS.ru обратил внимание на то, что за последний год заметно усилились трения между Ираном и Турцией как по ситуации на Южном Кавказе, так и в северном Ираке, в связи с чем совершенно не исключено, что именно эти обстоятельства придали импульс переговорам о заключении соглашения по долгосрочному сотрудничеству.