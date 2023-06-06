Власти Финляндии выдворят из страны российских дипломатов Правительство Финляндии выдворит из страны девятерых россиян, работавших в посольстве

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Девять сотрудников посольства России в Финляндии будут в ближайшее время выдворены на родину, сообщает канцелярия правительства страны. Власти Финляндии объяснили свое решение тем, что российские дипломаты якобы выполняли разведывательные функции в стране.

Финляндия выдворит из страны девять человек, работавших в российском посольстве и выполнявших разведывательные функции. Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, — говорится в сообщении финского кабмина.

Ранее в финском посольстве заявили, что Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, заморозив в апреле по предписанию Центробанка счета финских дипмиссий. По словам властей Финляндии, дипломаты не получили дополнительных разъяснений по этому вопросу, а также ответа на ноту от 4 мая.

О заморозке счетов стало известно 17 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о таких действиях, заявил, что наложенные на счета посольства Финляндии в РФ ограничения являются ответом на недружественные действия Хельсинки.

30 мая посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД, где ему сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта.