МИД Финляндии заявил о заморозке счетов в России МИД Финляндии: в России заморожены банковские счета представительств страны

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Банковские счета представительств Финляндии в России были заморожены, заявили представители МИД республики изданию Helsingin Sanomat. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что проведут разбирательство по этому вопросу,

Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется, — сообщили в дипведомстве.

Представительства Финляндии в России действуют в Москве, где находится посольство страны, и в Санкт-Петербурге, где функционирует генеральное консульство. 1 апреля сообщалось о том, что Управление по взысканию долгов Финляндии заморозило счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, открытые в финском банке Nordea. В посольстве России заявили, что находятся в контакте с финскими властями и изучают возможности для обеспечения работы РЦНК.

В апреле прокуратура Польши изъяла средства со счетов посольства и торгового представительства России в Варшаве. По словам главы дипмиссии Сергея Андреева, счета заморозили в связи с тем, что они могут быть использованы в целях отмывания денег.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что счета были заблокированы варшавской прокуратурой еще в феврале 2022-го. В качестве ответной меры в марте того же года Москва заблокировала счета посольства Польши.