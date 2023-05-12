Россия заблокировала счета посольства Польши Россия заблокировала счета посольства Польши в ответ на аналогичные меры в феврале 2022 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что счета посольства Польши в России были заблокированы в марте 2022 года в качестве ответной меры. По словам Захаровой, которые приводит Telegram-канал дипведомства, счета посольства и торгового представительства РФ в Польше были заблокированы окружной прокуратурой Варшавы еще в феврале 2022 года.

Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ ассиметричных мер, — указала официальный представитель МИД РФ.

Захарова пояснила, что 3 марта основная часть средств, хранившихся на счетах российской дипмиссии, была переведена на счета региональной прокуратуры в качестве «вещественных доказательств». По ее словам, говорить об изъятии и конфискации средств пока преждевременно, однако Россия по-прежнему не имеет к ним доступа. Захарова подчеркнула, что действия польских властей противоречат как традиционным принципам общения цивилизованных государств, так и всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

В начале прошлой недели польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Варшава изъяла с банковских счетов посольства и торгпредства России порядка $1,2 млн. По данным газеты, прокуратура заблокировала счета более года назад.