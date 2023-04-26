Со счетов посольства России в Польше изъяли деньги Дипломат Андреев: польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства

Фото: poland.mid.ru

Дипломатическое представительство Российской Федерации в Республике Польша, расположенное в столице государства - Варшаве

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Он отметил, что счета дипмиссии были заморожены польской стороной по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры, — рассказал посол.

В МИД России до этого заявили, что Москва примет ответные меры в том случае, если Финляндия не решит в ближайшее время вопрос с арестованными квартирами в Хельсинки. Ранее сообщалось, что власти Финляндии арестовали здание РКНЦ, землю, на котором оно стоит, и семь квартир в столице, арендованных Российским центром науки и культуры, их общая стоимость оценивается в €1,4 млн. В российском ведомстве подчеркнули, что Хельсинки оповещали о временном запрете на любые действия с недвижимостью.

Глава Европейского совета Шарль Мишель также заявил, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над следующим пакетом санкций.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.