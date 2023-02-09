В Евросоюзе назвали справедливой передачу российских активов Киеву Глава Евросовета Мишель назвал справедливым и законным использование активов России для Украины

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Шарль Мишель

В Евросоюзе считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины, сказал глава Европейского совета Шарль Мишель в связи с подготовкой 10-го пакета санкций. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над 10-м пакетом санкций.

ЕС остается полностью привержен давлению на Кремль. Десятый пакет санкций разрабатывается. Что касается замороженных активов [РФ], это справедливо и законно, чтобы они были использованы на благо Украины, на восстановление Украины, — сообщил Мишель.

Ранее он заявил, что ЕС хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить на помощь Украине. Он подчеркнул, что следует продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас ранее заявил, что в случае изъятия своей госсобственности за рубежом Россия может предпринять ответные шаги, в том числе запустить конфискацию иностранных активов. Он добавил, что Конституция РФ не позволит конфисковать активы физлиц.