МИД России пригрозил Финляндии ответными мерами на арест квартир

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

МИД России

Россия предпримет ответные меры в том случае, если Финляндия не решит в ближайшее время вопрос с арестованными квартирами в Хельсинки, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ. Ранее сообщалось, что власти Финляндии арестовали здание РКНЦ, землю, на котором он стоит, и семь квартир в столице, арендованные Российским центром науки и культуры, их общая стоимость оценивается в €1,4 млн. В российском ведомстве подчеркнули, что Хельсинки оповещали о временном запрете на любые действия с недвижимостью.

Финская сторона обосновала свои действия намерением изучить вопрос о том, являются ли данные объекты недвижимости активами, которые подлежат аресту в соответствии с санкционными решениями ЕС, — отметили в МИД России.

В ведомстве рассказали, что после ареста квартир посольство РФ в Хельсинки направило властям Финляндии ноту. С тех пор запрет на пользование землей и зданием был отменен. Квартиры же по прежнему остаются под арестом. Финская сторона не дала никаких разъяснений России. По мнению Москвы, данные действия можно расценивать как «очередной антироссийский выпад финских властей».

В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры, — сказали в МИД РФ.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над следующим пакетом санкций.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.