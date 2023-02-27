В США пока не смогли придумать, как конфисковать активы ЦБ России Глава Минфина США Йеллен заявила о правовых препятствиях для конфискации активов ЦБ России

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций, передает агентство Reuters. Она также объявила о трансфере $1,25 млрд из транша экономической помощи для Киева, общая сумма которого составляет $9,9 млрд.

Йеллен сообщила…, что все еще существуют значительные юридические препятствия для полной конфискации активов российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в результате санкций, — говорится в публикации агентства.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. Он предположил, что власти сообщества будут развивать дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас ранее заявил, что в случае изъятия своей госсобственности за рубежом Россия может предпринять ответные шаги, в том числе запустить конфискацию иностранных активов. Он добавил, что Конституция РФ не позволит конфисковать активы физлиц.