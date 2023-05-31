Финляндия обвинила Россию в нарушении Венской конвенции Посольство Финляндии: Россия заморозкой счетов нарушает Венскую конвенцию о дипотношениях

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961, заморозив в апреле по предписанию Центробанка счета финских дипмиссий, сообщает РБК со ссылкой на посольство Финляндии в России. По словам финских властей, дипломаты не получили дополнительных разъяснений по этому вопросу, а также не получили ответа на ноту от 4 мая.+

На встрече в Министерстве иностранных дел Российской Федерации посол Хелантеря напомнил о том, что ответ до сих пор не получен. Финляндия считает, что Россия нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, — заявили в дипмиссии.

В дипмиссии уточнили, что ни власти Финляндии, ни МИД страны не ограничивали предоставление банковских услуг российским представительствам и не замораживали их счета.

О заморозке счетов стало известно 17 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о таких действиях, заявил, что наложенные на счета посольства Финляндии в РФ ограничения являются ответом на недружественные действия Хельсинки.

Накануне, 30 мая, посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД, где ему сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта.