Посол Финляндии в Москве вызван в МИД России МИД России сообщил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске

Фото: kremlin.ru

Антти Хелантеря

Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД, где ему сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта, говорится в заявлении, размещенном на сайте дипведомства. Министерство подчеркнуло, что ответственность за эти действия полностью лежит на Хельсинки.

Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне, — говорится в сообщении.

МИД указывает, что правительство Финляндии взяло конфронтационный курс в отношении России, который нанес ущерб отношениям двух стран. По инициативе Хельсинки был завершен двусторонний политдиалог и разрушено многоплановое экономическое сотрудничество. Кроме того, ведомство возложило ответственность на Финляндию за прекращение авиационного и железнодорожного сообщения.

17 мая стало известно, что банковские счета представительств Финляндии в России были заморожены. В финском МИД сообщили, что проведут разбирательство по этому вопросу. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о таких действиях, заявил, что наложенные на счета посольства Финляндии в РФ ограничения являются ответом на недружественные действия Хельсинки.