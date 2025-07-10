Посольство России добивается встречи с задержанным в Париже баскетболистом

Посольство России во Франции занимается делом задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства. Там также добавили, что пока не смогли добиться консульского доступа к россиянину. В посольстве ожидают от Парижа выполнения международных обязательств.

Запросили консульский доступ к задержанному, который, к сожалению, несмотря на предпринимаемые шаги, получить пока не удается в связи с позицией французских властей, — подчеркнули в дипмиссии.

Касаткина задержали во французском аэропорту Шарль-де-Голль. После этого его поместили под стражу, теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Правозащитник Михаил Салкин считает, что Касаткину грозит до 20 лет тюрьмы, если его вина в участии в хакерской группировке будет доказана. Он добавил, что в отличие от российского уголовного кодекса, в США срок лишения свободы за каждое преступление суммируется и может превышать 100 лет.