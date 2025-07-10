Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 13:51

Посольство России добивается встречи с задержанным в Париже баскетболистом

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посольство России во Франции занимается делом задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства. Там также добавили, что пока не смогли добиться консульского доступа к россиянину. В посольстве ожидают от Парижа выполнения международных обязательств.

Запросили консульский доступ к задержанному, который, к сожалению, несмотря на предпринимаемые шаги, получить пока не удается в связи с позицией французских властей, — подчеркнули в дипмиссии.

Касаткина задержали во французском аэропорту Шарль-де-Голль. После этого его поместили под стражу, теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Правозащитник Михаил Салкин считает, что Касаткину грозит до 20 лет тюрьмы, если его вина в участии в хакерской группировке будет доказана. Он добавил, что в отличие от российского уголовного кодекса, в США срок лишения свободы за каждое преступление суммируется и может превышать 100 лет.

посольства
Франция
баскетболисты
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск
Алиев и Пашинян обсудили в Абу-Даби вопросы делимитации границ
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.